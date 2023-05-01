В Бурятии сельчане недовольны шестидневкой в школе

Их возмутило, что детям приходится учиться ещё и по субботам



Жители окинского села Орлик поинтересовались в местной вайбер-группе «Ока-инфо 24/7», почему в местной СОШ дети ходят на занятия ещё и в субботу.



- Каждый день у них – по 7-8 уроков. Учителя говорили, что если они будут учиться в субботу, сделают только по 5-6, – заявили сельчане.



Заместитель директора школы по методической работе Лариса Молорова пояснила, что шестидневка прописано в уставе и учебном плане СОШ. «Расписание уроков составлено с учётом требований СанПиН», – добавила она.

