«Бурятская» невестка Валерии опровергла слухи о своём разводе



В августе 2020-го младший сын известной певицы Валерии – Арсений Шульгин – женился на своей возлюбленной Лиане (в девичестве – Волковой). Пара воспитывает дочку по имени Селин. Сама Лиана родом из Бурятии. Её отец и мама жили и учились в Улан-Удэ.





На днях девушка прокомментировала в соцсетях слухи о разводе с супругом. Подписчицы заметили, что на её страничке больше не появляются новые фото и видео с мужем. Да и Шульгин перестал выкладывать совместные снимки с красавицей-женой, а недавно, по данным СМИ, и вовсе отправился отдыхать с друзьями без неё. «Вы уже не вместе?», – озадачились фолловеры.



Невестка Валерии заверила: в их семье всё хорошо и заявила, что просто решила сфокусироваться в блоге на себе.



- Это не мешает нам с Сеней счастливо жить в реальной жизни… Важно не быть вместе 24/7 для галочки, а открыто говорить о том, чего хочется, а чего – нет. Я всегда говорю Сене как вижу, и он – тоже. В итоге мы находим компромисс и не нарушаем личные границы друг друга, – пояснила Шульгина.



Зато она регулярно публикует в соцсетях личные снимки и порой – в довольно откровенных нарядах. Очередной такой, который Лиана разместила в январе, вызвал целую волну хейта. Интернет-пользователи заявили, что девушке, мол, стоит быть скромнее и «подобные фоточки» вообще не для неё. А ещё призвали её не позорить семью Валерии.



Впрочем, комплиментов под постом тоже оставили немало. Сразу несколько – про глаза. «Такие красивые, будто вы с другой планеты», – отметила одна из подписчиц. Кстати, разрез глаз Зато она регулярно публикует в соцсетях личные снимки и порой – в довольно откровенных нарядах. Очередной такой, который Лиана разместила в январе, вызвал целую волну хейта. Интернет-пользователи заявили, что девушке, мол, стоит быть скромнее и «подобные фоточки» вообще не для неё. А ещё призвали её не позорить семью Валерии.Впрочем, комплиментов под постом тоже оставили немало. Сразу несколько – про глаза. «Такие красивые, будто вы с другой планеты», – отметила одна из подписчиц. Кстати, разрез глаз вызывал у многих вопросы.



- Он у меня особенный, поэтому мне часто пишут, что я делала пластику. Ничего я не делала. Родилась в Бурятии. Думаю, в моих корнях есть кровь коренных жителей, отсюда – такие скулы и разрез глаз с эпикантусом (фрагмент кожи над слёзным бугорком, прикрывающий его – прим), – цитировал Лиану StarHit.



Как сообщал «Байкал-Daily», мать девушки окончила в столице Бурятии среднюю школу № 45, а с 1995-м поступила в Бурятскую государственную сельхозакадемию, где получила диплом по специальности «Ветеринарная санитарная экспертиза». В 1998-м, ещё будучи студенткой, ушла в бизнес – занималась с супругом розничной продажей, а в 2005-м они переехали в Благовещенск. Муж учился в той же самой 45-й школе. Он на год младше жены. Сейчас семья живёт в российской столице. Всего у супругов трое детей.