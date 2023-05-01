Священные места Бурятии показали глазами нейросети





















- Погрузитесь в уникальное видео, в котором мы представляем песню «Буриад Нутаг» через призму искусственного интеллекта. Вы увидите священные места и буддийскую культуру Бурятии глазами нейросети. Клип обработан с помощью «Stable Diffusion» – алгоритма генерации изображений на основе ИИ, который добавляет новый, мистический и эффектный вид на ранее привычные места и сцены, – пояснили в БТСР.



В Сангхе отметили: экспериментальное видео позволяет взглянуть на буддизм в Бурятии «под совершенно новым углом и почувствовать атмосферу духовности и мистики». Саму песню написал Одхонбаяр лама – друг действующего Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева.



- Они вместе учились в буддийском монастыре «Гандан» в Улан-Батор. «Буриад Нута» – гимн бурятской земле, священным местам и духовной культуре республики, – подчеркнули в Буддийской традиционной Сангхе России.



В официальном telegram-канале и на странице Буддийской традиционной Сангхи России во «ВКонтакте» опубликовали видео c YouTube-канала «Buyan». Длится оно почти пять минут. На кадрах мелькают ламы, верующие, Иволгинский дацан и другие буддийские храмы, cтатуи Будды и сакральные места, обработанные с помощью искусственного интеллекта.Видеоряд сопровождается красивой композицией на бурятском языке.