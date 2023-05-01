Весеннее тепло в Бурятии пошло на спад









Двадцатиградусное тепло, которое накрыло Бурятию накануне, отступило. С наступлением мая в республике вновь похолодало. Такая погода продержится и в ближайшие дни.По данным синоптиков, в середине недели в РБ пройдут дожди и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 6-11, а в отдельных районах – 15-18 метров в секунду.Ночами обещают от – 3 до +2, местами – от -7 до -12 градусов. В дневное время воздух прогреется максимум до +7, +12, а кое-где – лишь до 0, +5.