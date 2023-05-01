Жительница Бурятии рассказала страшную историю о сонных параличах

Девушка утверждает, что смогла избавиться от них только после визита к ламе







Это состояние называется «сонный паралич». Одна из жительниц республики, которая тоже столкнулась с ним, решила поделиться своей историей в местном паблике «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления».



По словам девушки, дело было однажды ночью, когда она осталась дома у своих родителей в Сотниково.



- Когда я решила лечь спать, в комнате было довольно темно, но виднелись очертания мебели. И вот, пытаясь заснуть, я провела взглядом от окна до того места, где были мои ноги. И в ту же секунду мой взгляд поймал силуэт человека! Но вместо того, чтоб орать или бежать, я несколько мгновений в ступоре всматривалась в это, – вспоминает автор поста. – Он стоял напротив кровати у моих ног… Был похож на человека, полностью покрытый каким-то чёрным густым маслянистым веществом, отчего выделялся в тёмной комнате.



Ни рта, ни глаз, ни носа наша землячка не разглядела, но ей показалось, что странное существо что-то пыталось сказать ей.



- Но поскольку я не умею читать мысли, то тупо смотрела на него и хлопала глазёнками. Это существо резко, будто разозлившись оттого, что я его не понимаю, хватает меня за щиколотки и начинает тащить к себе. Вот тогда я пытаюсь закричать, но мой голос будто не имеет силы и от испуга звучит как из-под воды, – рассказывает героиня истории. – Однако тело может сопротивляться, и я изо всех сил цепляюсь за край кровати, не давая себя утащить. Это длилось, должно быть, меньше минуты, но в тот момент я нереально испугалась. Сердце колотилось так, что долбило в ушах.



После этого девушка, по собственному же признанию, потеряла сознание.



- Не уснула, а упала в обморок! Так вот, если это сонный паралич, так почему я могла сопротивляться и издавать хоть какие-то звуки? Наутро, когда очнулась, вся постель была перевёрнута, будто и правда я с чем-то боролась, а ноги почти свисали с края кровати, – отметила она.



После того случая у жительницы Бурятии началась череда сонных параличей.



- Стандартно, как и у всех нормальных людей – я не могла шевелиться и говорить, моё лицо лапали какие-то костлявые ведьмины руки. Все это длилось около недели, – делится она.



Наша землячка решила сходить в дацан. Она рассказала ламе, что произошло в ту ночь.



- Тогда он только посмотрел на меня обеспокоенно, помолчал и полез куда-то на самую нижнюю полку, доставая оттуда книгу. Она была очень старая и пыльная. Смахнув рукой пыль, начал читать. Очень долго читал, шлёпал по спине и шее, будто выбить из меня дух хотел. Было необычно и странно. После я спросила у ламы, что же это было со мной в ту ночь? Но он проигнорировал вопрос, быстро попрощался и мы разошлись, – поведала она.



После встречи со священнослужителем девушку больше ничего не тревожило. «Но что было в первую ночь, я так и не поняла. И никто не может понять. Родители говорят: «Ой, да это сон страшный, забей». Но не сон это. Нет», – заключила она.



В посте упоминается об Оранг-Mиняке, или масляном человеке. Это сверхъестественное существо из малайзийского фольклора, которое нападает на незамужних девушек по ночам, когда они спят в своих постелях. Из-за сделки, заключённой с дьяволом, его кожа чёрного цвета и покрыта блестящей жидкостью. Есть версия, что к героине истории приходил именно он.



Среди других вариантов, которые обсуждают подписчики – что это вообще был выход в астрал. Что касается сонного паралича, такому явлению есть разумное объяснение. При наступлении фазы быстрого сна (REM-фазы) наш мозг, чтобы обезопасить нас самих, выключает некоторые отделы, отвечающие за движение. Потому человек не может физически реагировать на сновидение – например, встать и куда-нибудь пойти либо побежать и ненароком получить травму.





При пробуждении эти зоны, соответственно, включаются обратно. Но иногда наступает сбой, и моторные функции активизируются не сразу. В итоге пошевелиться какое-то время просто не получается.

Наверняка, это состояние знакомо многим – просыпаешься или, наоборот, засыпаешь и не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой, будто вдруг оказался парализован. На кого-то при этом накатывает необъяснимый ужас. А ещё кажется, что нечто ходит рядом, издаёт звуки и даже касается тела.