«Ошиваются как собаки»: Улан-удэнцы забили тревогу из-за толп подростков на мотоциклах

Некоторые пенсионеры даже боятся ходить мимо них в магазин







- Я как пенсионерка вечером туда не хожу. Ошиваются там как собаки бездомные. Орут, мусорят, мешают, – пожаловалась неизвестный автор. – Ещё и курят всякую ерунду. Запах ужасный – чуть ли не в обморок падаю. Мотоциклы стоят у магазина.



Кроме того, несовершеннолетние, по словам женщины, «сидят на корточках и болтают о каких-то делах» и употребляют спиртное.



- Позавчера там была драка. Мне рассказывали. Скоро кого-нибудь обязательно убьют. Что делать? – задалась вопросом пенсионерка.



В комментариях участники сообщества – тоже, судя по всему, местные – заявили, что все дети спокойные и из нормальных семей.



- Никого не трогают. А по поводу драки – это вовсе и не возле магазина было. Зачем на детей нападать и писать неправду? – возмутилась одна из интернет-пользователей.





Другая посетительница паблика посоветовала ходить за покупками днём.



- А во-вторых, куда деваться молодёжи? Где можно собраться? Или у вас на Комушке что-то спортивное есть? У нас такая же ситуация. Днём эти дети ремонтируют свой автохлам, причём каждый день разный, а ночью гоняют на нём. И все счастливы. Никому же не мешают, – констатировала она.

В популярном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» накануне разместили пост, посвящённый подрастающему поколению. Жительница микрорайона Комушка заявила, что ей страшно ходить по вечерам возле местного магазина. Всё – из-за толп подростков.