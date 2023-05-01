В Бурятии отдыхающим объяснили, как не спалить дачу на майских праздниках



Чтобы хорошо провести время и при этом не спалить дачу или дом, нужно позаботиться о собственной безопасности, подчеркнули в ведомстве.



- Никогда не организовывайте праздничные посиделки под кронами деревьев, на сухой траве или около надворных и жилых построек. Следите за электропроводкой. С этим почти у всех беда. Не жалея, выбросьте все устаревшие электронагреватели – особенно со спиралями и приобретите современные масляные с отключающими устройствами, – отмечают в МЧС по Бурятии.



Там также призвал серьёзно подойти к приобретению средств пожарной защиты. У каждого в доме, в квартире и на даче должен быть исправный огнетушитель. Кроме того, стоит установить в жилье и автономные пожарные извещатели.

В республиканском управлении МЧС заявили, что в выходные и праздничные дни пожары происходят в два, а и то и в три раза чаще, чем в обычные. Причина тому зачастую – злоупотребление алкоголем и утрата бдительности во время длительного отдыха. А весной ситуация усугубляется из-за огородных работ, благоустройства придомовых территорий, выездов на пикники и прогулок на природе.