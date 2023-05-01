Жителям Бурятии запретили жарить шашлыки у себя во дворах





К примеру, улан-удэнцы могут свободно отдыхать на островах Комсомольский и Богородский и на футбольном поле напротив базы на Верхней Берёзовке. В списке – и базы отдыха с мангальными зонами.





Жители республики не могут готовить шашлыки во дворах частных домов. Разъяснения по этому поводу дали в местных вайбер-группах.В республиканском управлении МЧС сообщили, что во время особого противопожарного режима запрещается разводить открытый огонь, в том числе – костры на садовых и огородных земельных участках.- Приготовление еды в специальных несгораемых ёмкостях – мангалах и жаровнях – разрешено только в специально предусмотренных местах массового помещения, оборудованных согласно требованиям пожарной безопасности, – подчеркнули в ведомстве.