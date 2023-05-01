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Жителям Бурятии запретили жарить шашлыки у себя во дворах

Жителям Бурятии запретили жарить шашлыки у себя во дворах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Делать это можно только в специальных местах

Жители республики не могут готовить шашлыки во дворах частных домов. Разъяснения по этому поводу дали в местных вайбер-группах.

В республиканском управлении МЧС сообщили, что во время особого противопожарного режима запрещается разводить открытый огонь, в том числе – костры на садовых и огородных земельных участках.

- Приготовление еды в специальных несгораемых ёмкостях – мангалах и жаровнях – разрешено только в специально предусмотренных местах массового помещения, оборудованных согласно требованиям пожарной безопасности, – подчеркнули в ведомстве.

К примеру, улан-удэнцы могут свободно отдыхать на островах Комсомольский и Богородский и на футбольном поле напротив базы на Верхней Берёзовке. В списке – и базы отдыха с мангальными зонами.

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