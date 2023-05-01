Юмористы из Бурятии пошутили на ТНТ про ушедшие из России бренды



Накануне на телеканале ТНТ показали очередной выпуск шоу «Концерты» (возрастное ограничение – 16+). Его участники – лучшие комики страны, объединившиеся в команды. Во втором сезоне к юмористическому аттракциону присоединились и новые лица. Кроме того, зрителей ждёт множество крутых камео приглашённых звёзд шоу-бизнеса.



Накануне в проекте засветилась команда под названием «Буряты», состоящая из известных в республике КВН-щиков. Среди них – Валерий Гуляев и Чимит Жамьянов. Ребята вышли к зрителям, напевая: «Вам так не хватало бурят, буря-буря-бурят. Бурят – мужчины всей вашей жизни!». Слова они придумали сами, а вот музыка – из песни «Роман» популярной российской группы «Винтаж». «Классная песня, на будильнике у меня стоит», – заявил Чимит.



После юмористы начали посылать воздушные поцелуи сидящим в зале девушкам. Жамьянов заявил, что он в команде – главный: «Потому что русский язык лучше всех в команде знает хорошо я». И добавил, что другой участник – Слава – хорошо знает «забытый английский». Тот на просьбу сказать что-нибудь на английском начал перечислять названия ушедших из России брендов. Зал захлопал – шутка понравилась.



Вскоре на сцене появился любимец многих зрителей – Валерий Гуляев. Остальные поинтересовались, чего он «такой довольный». Гуляев сообщил, что у него «секс был».



- Поздравляю! Когда суд? – спросил Чимит.



- Не, заявление не буду писать: мне всё понравилось, – отметил Валерий.



Затем ребята показали миниатюры об открытии в Бурятии первого секс-шопа и о приёме у бурятского окулиста. А уже в завершение выступления Вячеслав обратился к ТНТ, отметив, что буряты не чувствуют его «любовь»: «Почему нет бурят на ТНТ? А?». Жамьянов его поддержал и призвал взять Гуляева в шоу «Холостяк» (18+) – мол, уж он-то в конце «реально на ком-нибудь женится».



- Бурят нет на ТНТ потому что мы там у себя в Бурятии зону комфорта поймали и привыкли, – констатировал Чимит. – Мы ко всему привыкаем. Все матчи сборной России теперь товарищеские! У литрового сока объём – 0,9. И всё это для нас стало привычным – и точка. Буряты теперь на ТНТ. Привыкайте.

