У него осталось двое маленьких детей
В понедельник, 1 мая, в Кяхтинском районе проводят в последний путь 35-летнего гвардии сержанта Виктора Тулбуреева, который погиб на специальной военной операции. Прощание с ним пройдёт в улусе Усть-Дунгуй. Траурная церемония начнётся в 12:00 около сельского дома культуры, сообщается в вайбер-группе «Кяхта-инфо.24/7».
Виктор Цыремпилович родился в Усть-Дунгуе 12 мая 1987 года. Он был единственным сыном в семье. Учился в Алтайской СОШ. В школьные годы показал себя скромным, добрым и трудолюбивым учеником. Занимался лёгкой атлетикой, увлекался национальной борьбой и завоёвывал призовые места на различных соревнованиях.
После окончания школы ушёл в армию и с 2009-го по 2010-ый служил в военно-морском флоте. С 2011-го по 2014-ый работал на Улан-Удэнском авиазаводе. Осенью 2015-го заключил контракт на прохождение военной службы.
В 2017-ом участвовал в совместных монгольско-российских тактических учениях с боевой стрельбой «Селенга», а в 2018-ом – в учении «Восток-2018» и получил медаль участника. В 2019-ом ему вручили ещё одну – «За укрепление боевого содружества», а позже – «За участие в военном параде в День Победы».
В 2022-ом Тулбуреева ещё при жизни наградили орденом Мужества. На СВО наш земляк вместе с сослуживцами находился с первых дней и погиб 16 апреля 2023-го при выполнении боевых задач, до конца оставаясь верным воинскому долгу и данной им присяге. Второй орден Мужества Виктору дали уже посмертно.
В сердцах родных и близких он навсегда останется добрым, отзывчивым, любимым и достойным сыном, мужем, отцом, братом и племянником и верным другом. У военного остались мама, сестра, жена и двое маленьких сыновей.
В Бурятии похоронят погибшего на СВО 35-летнего военного
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