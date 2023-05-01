Экс-командующий Тихоокеанским флотом оценил патриотический центр в Улан-Удэ

Новое учреждение заработает в столице Бурятии уже на следующей неделе







Сергей Авакянц возглавил центральную структуру, координирующую деятельность таких центров по всей стране.



⁃ Мы в течение двух дней побывали на всех объектах, проверили готовность центра и ознакомились с огромным объёмом работы, которую проделало руководство республики к его открытию. Впечатления у нас наилучшие. Прошу принять искреннюю благодарность и надеюсь на наше тесное взаимодействие, – отметил адмирал.



Обучением будущих воспитанников займётся 21 инструктор. Все они прошли спецподготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе и после окончили курсы в Московском педагогическом университете.



- Сейчас инструкторы находятся в Бурятии и проводят подготовительную работу к обучению, – заявил зампред правительства РБ Иван Альхеев.









появятся в Бурятии и ещё 11 российских регионах – Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской и Белгородской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Донецкой народной республике. Учреждения создают по поручению главы государства Владимира Путина. Работа там будет вестись в двух направлениях.



- Первое – это подростки от 14 до 18 лет. Будем сотрудничать с Минпросвещения России, региональными властями и школами. Второе направление – лица призывного возраста, принявшие решение о службе в вооружённых силах РФ. Здесь мы, конечно, начнём работать во взаимодействии с министерством обороны, которое предоставит обмундирование, средства защиты, боеприпасы и оружие, – пояснил ранее полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Как сообщал «Байкал-Daily» , центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитанияпоявятся в Бурятии и ещё 11 российских регионах – Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской и Белгородской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Донецкой народной республике. Учреждения создают по поручению главы государства Владимира Путина. Работа там будет вестись в двух направлениях.- Первое – это подростки от 14 до 18 лет. Будем сотрудничать с Минпросвещения России, региональными властями и школами. Второе направление – лица призывного возраста, принявшие решение о службе в вооружённых силах РФ. Здесь мы, конечно, начнём работать во взаимодействии с министерством обороны, которое предоставит обмундирование, средства защиты, боеприпасы и оружие, – пояснил ранее полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.





Разработанная программа рассчитана на курсы по 120 часов и состоит из нескольких предметов. Это история России, огневая, инженерная подготовка, робототехника и управление беспилотниками, тактическая медицина, физическая и психологическая подготовка. Особое внимание хотят уделять формированию навыков в экстренных ситуациях, проведению открытых уроков мужества, лекций и посещению тематических мероприятий, направленных на патриотическое воспитание.







В минувшую субботу глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с Сергеем Авакянцом – российским адмиралом и бывшим командующим Тихоокеанским флотом. Они обсудили организацию работы центра военно-спортивной подготовки, который откроется в Улан-Удэ уже в следующий четверг, 11 мая.