Предпоследний день марта в Улан-Удэ побил температурный рекорд



В Бурятском гидрометцентре рассказали, каким в этот раз выдался март в Бурятии. Большую часть месяца преобладал широтный перенос воздушных масс, и потому в республике царило тепло. Предпоследний день месяца – 30-е число – и вовсе побил температурный рекорд. Тогда воздух по южной половине РБ прогрелся +17, +22 градусов.



- На ряде станций (19) были перекрыты абсолютные максимумы марта, а в Улан-Удэ – суточный и абсолютный максимумы. Температура составила +19,8°С, – поделились синоптики.



Правда, в отдельные дни – 10-11, 14-16 и 21-22 марта – арктические массы принесли в Бурятию холода и ветер. В целом же среднемесячная температура оказалась на 1-4, а в северных районах – на 5-7 градусов выше, чем обычно.

Ночами столбик термометра колебался от -11 до -16°С, на севере и юго-западе опускался до -21, -26°С, а на юго-западе 22-го и 23-го – аж до -32, -36. В дневное время он поднимался до +2, +7℃ на юге, а 1-го, 6-го, 10-го, 23-го и 24-го – до -1, -6°С и местами по северу – не выше -9, -14°С.



Осадков в марте выпало примерно столько же, сколько в предыдущие годы, но кое-где – и больше. Например, в Курумканском районе – аж три месячные нормы, а в Баунтовском, Бичурском, Закаменском, Тункинском и Северо-Байкальском – в два-два с половиной раза больше привычного. Меньше среднего многолетнего количества наблюдалось в центральных и южных районах. В Заиграевском осадков, по данным гидрометцентра, не было совсем.



Снег под конец месяца сошел в большинстве муниципальных образований. Он оставался лишь в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах и кабанском посёлке Танхой. Сильный снегопад дважды шёл на южном побережье Байкала. Курумкан и город Бабушкин в марте накрывала метель. Ветер был умеренным и временами усиливался до 15-20 метров в секунду.

