Его не дадут людям с непогашенной судимостью
В Бурприроднадзоре объяснили, для чего нужен охотничий билет. Этот документ даёт право на охоту и позволяет приобрести оружие. Выдают его дееспособным гражданам, которые постоянно или временно проживают в Бурятии. Главное условие – чтобы у них не было непогашенной или неснятой судимости за умышленное преступление.
Ознакомиться с требованиями охотничьего минимума, то есть с правилами охоты и техникой безопасности при обращении с оружием, человек должен самостоятельно, чтобы при добыче зверей не навредить им и окружающим.
Подать документы для получения охотничьего билета можно, лично обратившись в Бурприроднадзор (по понедельникам и вторникам с 9:00 до 17:00). С собой нужно принести копию паспорта (лицевая сторона и прописка) и две фотографии размером 3 ×4.
В остальные дни заявления принимают в МФЦ по месту жительства. Сделать это можно также через Госуслуги. Готовый документ выдают в ведомстве каждую пятницу с 9:00 до 16:30. Если он по каким-то причинам охотбилет оказался испорчен или потерялся, нужно подать заявление на аннулирование и на выдачу нового. Это абсолютно бесплатно и займёт пять рабочих дней.
В Бурятии напомнили, как получить разрешение на охоту
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Специалисты ежедневно проверяют её качество
Волонтёры заявили, что он может привести к страшной «кошачьей» болезни
Трудиться россиянам предстоит всего четыре дня
В последний месяц весны жителей республики ждёт ряд новшеств
Местами дождь и мокрый снег
Завершился международный турнир по вольной борьбе на призы главы Бурятии. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
Совсем скоро начнётся летний сезон
«Лёд тронулся, паровозик у Гостиных рядов, а в городе вовсю практикуются студенты факультета опеньковывания…»
В некоторых местах появились трещины в дорожном полотне
Для них провели мастер-класс по оказанию базовой сердечно-легочной реанимации
Из 300 работ были отобраны 33 лучшие
Исполняющий обязанности прокуратуры республики Михаил Филичев пожелал молодым специалистам успехов
Работы принимаются до 15 мая
Света не было почти два часа
Его установили на улице Бабушкина