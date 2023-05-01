В Бурятии напомнили, как получить разрешение на охоту

Его не дадут людям с непогашенной судимостью



В Бурприроднадзоре объяснили, для чего нужен охотничий билет. Этот документ даёт право на охоту и позволяет приобрести оружие. Выдают его дееспособным гражданам, которые постоянно или временно проживают в Бурятии. Главное условие – чтобы у них не было непогашенной или неснятой судимости за умышленное преступление.



Ознакомиться с требованиями охотничьего минимума, то есть с правилами охоты и техникой безопасности при обращении с оружием, человек должен самостоятельно, чтобы при добыче зверей не навредить им и окружающим.



Подать документы для получения охотничьего билета можно, лично обратившись в Бурприроднадзор (по понедельникам и вторникам с 9:00 до 17:00). С собой нужно принести копию паспорта (лицевая сторона и прописка) и две фотографии размером 3 ×4.



В остальные дни заявления принимают в МФЦ по месту жительства. Сделать это можно также через Госуслуги. Готовый документ выдают в ведомстве каждую пятницу с 9:00 до 16:30. Если он по каким-то причинам охотбилет оказался испорчен или потерялся, нужно подать заявление на аннулирование и на выдачу нового. Это абсолютно бесплатно и займёт пять рабочих дней.

