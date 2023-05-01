В Бурятии спасают бездомную кошку с коронавирусом

Волонтёры заявили, что он может привести к страшной «кошачьей» болезни







- Была радушной и нежной, провожала взглядом людей, надеясь, что от них перепадёт кусочек хлеба, немного еды, а если повезёт, её ещё и погладят и понежат, – отметили в организации. – Казалось бы, много ли надо бездомной кошке? Но никто не обратил внимания, что однажды Сима перестала есть. Она уже не так часто просила нежности от людей. Просто грустно заглядывала в глаза и, как могла, кошачьим языком пыталась передать, что ей плохо.



Как-то её заметила одна из волонтёров – Ирина, которая пришла в церковь. У девушки был с собой пакетик корма (зоозащитники всегда носят его с собой «на всякий случай»). Ира решила дать его хвостатой, но та ничего есть не стала. Животное отвезли в ветеринарную клинику. После анализов выяснилось, что у Симы – кошачий коронавирус.



- Впоследствии он может привести к ФИПу (вирусный перитонит – прим.), а это одна из самых страшных кошачьих болезней, – пояснили в «Собаке счастья».



Кошке назначили 80-дневный курс лечения. В официальной группе фонда во «ВКонтакте» объявили сбор денег на лекарство за 4300 рублей. «Сейчас Сима постоянно на капельницах, поскольку полностью отказалась от еды. Ей нужна наша с вами помощь», – подчеркнули волонтёры. Помочь посильной суммой может каждый желающий. Все реквизиты для перечисления средств есть в сообществе vk.com/sobakaluck.



В улан-удэнском фонде «Собака счастья», где помогают бездомным и попавшим в беду животным, рассказали об очередной подопечной. Это кошка по кличке Сима. До недавнего времени она жила около православного храма.