Местами дождь и мокрый снег
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 1 мая, смещение южного циклона вызовет ухудшение погоды. Местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.
Местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица, накаты.
Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей республики отказаться от поездок на дальние расстояния и выходов на туристические маршруты.
В Бурятии на Первомай ухудшится погода
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