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В Бурятии на Первомай ухудшится погода

В Бурятии на Первомай ухудшится погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами дождь и мокрый снег

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 1 мая, смещение южного циклона вызовет ухудшение погоды. Местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица, накаты.

Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей республики отказаться от поездок на дальние расстояния и выходов на туристические маршруты.


прогноз погоды

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