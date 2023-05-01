В Бурятии на Первомай ухудшится погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами дождь и мокрый снег



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 1 мая, смещение южного циклона вызовет ухудшение погоды. Местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.



Местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица, накаты.



Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей республики отказаться от поездок на дальние расстояния и выходов на туристические маршруты.





