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Жителей Бурятии вместе со всей страной ждёт короткая рабочая неделя

Жителей Бурятии вместе со всей страной ждёт короткая рабочая неделя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Трудиться россиянам предстоит всего четыре дня

Первые две рабочие недели мая в Бурятии, как и по всей стране, будут сокращёнными. Так, с 29 апреля по 1 мая, то есть с субботы по понедельник, россиянам устроили трёхдневный уик-энд, а с 6-го по 9-ое (с субботы по вторник включительно), будет уже четырёхдневный.

Таким образом, одна трудовая неделя продлится четыре (2-5 мая), а другая – три дня (10-12). Плюс к этому жителей РФ ждут стандартные субботы и воскресенья – 13, 14, 20, 21, 27 и 28. Всего нерабочих дней в последнем весеннем месяце 11. Три из них праздничные и восемь приходятся на выходные.

Ранее представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob устроили опрос и выяснили, что на праздниках половина (50%) работающих улан-удэнцев останется дома, а 19% поедут на дачу либо за город.

Трудиться будет вынужден каждый десятый (10%). Ещё 8% отправятся в поездку по России, 4% – на природу, 2% – за границу и 1% – в гости.

Встречать Первомай на работе мужчинам приходится вдвое чаще, чем женщинам.  При этом дамы в основном собираются провести праздники дома или на даче, а заграничные вояжи чаще планирует сильный пол.
отдых праздники работа

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