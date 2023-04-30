Совсем скоро начнётся летний сезон
В Улан-Удэ совсем скоро заработают фонтаны. В пресс-службе комитета городского хозяйства «Байкал-Daily» сообщили, что это случится в период с 1 до 3 мая.
Горожане уже могут наблюдать, как с фонтанов снимают защитные «панцири» после зимы. А некоторые уже заработали, например, в парке имени Орешкова. В парках «Юбилейный» и имени Жанаева фонтаны запустят к 1 мая.
В прошлом году городские фонтаны также заработали 1 мая. Перед этим проводили пробный запуск, который прошёл успешно. Наибольшей популярностью, особенно в жаркие летние дни, у улан-удэнцев пользуется «сухой» фонтан на площади Революции.
В Улан-Удэ с 1 мая заработают фонтаны
Общество, Фото:
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