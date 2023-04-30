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Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2023

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Лёд тронулся, паровозик у Гостиных рядов, а в городе вовсю практикуются студенты факультета опеньковывания…»

Апрель. Лёд тронулся! Повсюду пластиковые цветы. На задворках бывшего «Прогресса» исчезли кроссовки на проводах. У Гостиных рядов внезапно паровозик. Появилась первая черемша, но уж больно хилая.

— Плановая обрезка деревьев идёт полным ходом. На улице Пушкина (из которой как-то пытались сделать бульвар) у Сельхозакадемии вырубили целую аллею. Скоро там появится траншея — продолжается реконструкция тепломагистрали. Уже убрана плитка у фонтана. Голуби в недоумении: куда делась столовая? Воробьи в шоке: где деревья?! А самая незавидная судьба у тополей во дворе Техникума строительства и городского хозяйства — на них практикуются студенты факультета опеньковывания. Но есть, есть ещё и дремучие заросли, притом в самом центре города, у танка. На заборе же, прикрывающем «каскад фонтанов» у Оперного появились идеальные деревья — нарисованные. Ни забот, ни хлопот! — ёрничает фотограф Сергей Тарасенко.

Также в подборке: плато Тапхар (он же «Космодром») в окрестностях Улан-Удэ, замёрзший «водопад» в переходе под Транссибом, остатки могильных плит с городского кладбища у Троицкой церкви.

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