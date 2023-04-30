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В Иволгинском районе Бурятии проинспектировали отремонтированные дороги

В Иволгинском районе Бурятии проинспектировали отремонтированные дороги
Общество,  Фото:предоставлено минтрансом Бурятии
В некоторых местах появились трещины в дорожном полотне

Специалисты дорожной службы Иволгинского района проинспектировали состояние дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 2017 по 2022 годы. Проверяющие оценили состояние дорожного покрытия, бордюрных камней, перильных ограждений, дорожных знаков и обочин, сообщили в минтрансе Бурятии.

В селе Верхняя Иволга проверили подъездную автодорогу к ул. Центральная, в улусе Хойтобэе – участки дорог по улицам Новая, Иволгинская, Стартовая, в селе Нижняя Иволга осмотрели полотно по ул. Коммунистическая, в селе Гурульба – по ул. Советская. Также в ходе выезда проверили подъездную дорогу от федеральной трассы А-340 к селу Красноярово.

- Мониторинг состояния гарантийных участков автомобильных дорог – это обязательная процедура, которая проводится ежегодно. Наша задача ― вовремя увидеть недостатки и передать их подрядчику. Дороги, отремонтированные благодаря нацпроекту, находятся сейчас в нормативном состоянии. Но в некоторых местах появились трещины в дорожном полотне, где-то необходимо укрепить барьерные ограждения. Все обнаруженные дефекты будут зафиксированы и переданы подрядным организациям для устранения, - рассказали сотрудники МАУ «Иволга».

Выявленные в ходе осмотра дефекты, подрядчики должны устранить в рамках гарантийных обязательств за свой счёт в срок до 18 июня 2023 года.

Отметим, контроль за качеством ведётся на постоянной основе. Гарантийные обязательства на дорожное покрытие сохраняются в течение 5-6 лет после ремонта. На сегодняшний день в Иволгинском районе на гарантийном обслуживании находятся 10 объектов.

- Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры — одна из главных наших задач. Благодаря мероприятиям нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приводим в нормативное состояние подъезды к школам, детским садам, врачебным амбулаториям и домам культуры. Также для нас важно создать все необходимые условия для транспортной доступности жителей. Отмечу, работа в этом направлении продолжится и в будущем, - рассказал глава Иволгинского района Николай Емонаков.

С 2017 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» привели в нормативное состояние более 25 км дорог в 10 селах Иволгинского района. Мероприятиями нацпроекта охвачены 19 улиц.

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