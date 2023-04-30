Студенты и школьники в Улан-Удэ примерили халаты реаниматологов

Для них провели мастер-класс по оказанию базовой сердечно-легочной реанимации
Главный врач городской больницы № 4 Михаил Итыгилов и врач-реаниматолог Николай Маншеев провели мастер-класс по оказанию базовой сердечно-лёгочной реанимации для учащихся лицея 27 и средней школы 22.
Как рассказали организаторы мероприятия, бывают такие моменты в жизни и такие обстоятельства, при которых у человека остановилось сердце, он не дышит, и именно случайные очевидцы могут спасти его жизнь.
- Идея провести мастер-класс по сердечно-лёгочной реанимации для школьников нашего микрорайона пришла во время отборочного этапа конкурса минздрава для наших сотрудников. В наше время каждый должен знать, как помочь ближнему, - рассказал главный врач городской больницы № 4 Михаил Итыгилов.
Когда сердце перестает функционировать, отсутствие кислорода вызывает необратимое повреждение мозга в течение восьми минут. «И тогда до прибытия бригады скорой помощи жизнь человека зависит только от очевидцев, которые должны знать, чем помочь пострадавшему», - отмечают врачи.
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