Работа скульптора из Бурятии участвует во всероссийском конкурсе «Наши герои»

Из 300 работ были отобраны 33 лучшие



Работа бурятского скульптора Анатолия Шоболова «Отчизны верные сыны» участвует во всероссийском конкурсе монументальной патриотической скульптуры «Наши герои». Жителей Бурятии призвали поддержать земляка в интернет-голосовании.



- Работа нашего скульптора Анатолия Шоболова из Бурятии уже вышла в финал из 300 представленных работ, но конкурс еще продолжается, и нужна ваша поддержка для выхода в три призовых места. Поддержим работу скульптора! Голосуйте за номер 33! – обратилась администрация Джидинского района.



Из 300 работ на первом этапе профессиональным жюри были отобраны 33 лучшие работы. Эти работы будут распечатаны в патриотическом альбоме «Наши Герои».



Путём народного голосования из 33 работ выберут трёх призёров. Голосование проводится на сайте газеты «Комсомольская правда» (https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/nashi-geroi/nominanty/).



Работа нашего земляка обозначена под номером 33. Памятник изображает четырёх воинов в разные исторические периоды. На сегодня работа уже набрала более 17 тысяч голосов.



Голосование завершится 30 апреля, в 23.59.



Главный приз конкурса – изготовление работы победителя и установка скульптуры в России. Также обладатели трёх призовых мест получат денежные призы.



