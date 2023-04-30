Из 300 работ были отобраны 33 лучшие
Работа бурятского скульптора Анатолия Шоболова «Отчизны верные сыны» участвует во всероссийском конкурсе монументальной патриотической скульптуры «Наши герои». Жителей Бурятии призвали поддержать земляка в интернет-голосовании.
- Работа нашего скульптора Анатолия Шоболова из Бурятии уже вышла в финал из 300 представленных работ, но конкурс еще продолжается, и нужна ваша поддержка для выхода в три призовых места. Поддержим работу скульптора! Голосуйте за номер 33! – обратилась администрация Джидинского района.
Из 300 работ на первом этапе профессиональным жюри были отобраны 33 лучшие работы. Эти работы будут распечатаны в патриотическом альбоме «Наши Герои».
Путём народного голосования из 33 работ выберут трёх призёров. Голосование проводится на сайте газеты «Комсомольская правда» (https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/nashi-geroi/nominanty/).
Работа нашего земляка обозначена под номером 33. Памятник изображает четырёх воинов в разные исторические периоды. На сегодня работа уже набрала более 17 тысяч голосов.
Голосование завершится 30 апреля, в 23.59.
Главный приз конкурса – изготовление работы победителя и установка скульптуры в России. Также обладатели трёх призовых мест получат денежные призы.
Работа скульптора из Бурятии участвует во всероссийском конкурсе «Наши герои»
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