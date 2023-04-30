В прокуратуре Бурятии прошёл слёт молодых специалистов

Исполняющий обязанности прокуратуры республики Михаил Филичев пожелал молодым специалистам успехов
В прокуратуре Бурятии состоялся слёт молодых специалистов. Приняли участие 18 работников органов прокуратуры из 13 районов, работники аппарата и ветераны надзорного органа.
Исполняющий обязанности прокуратуры республики Михаил Филичев рассказал молодым специалистам о профессиональном становлении прокурорских работников. Он пожелал успехов и достижений в выполнении задач по защите прав и свобод граждан, интересов общества и государства.
В торжественной обстановке помощник прокурора Баунтовского района Цыден Очиров принял присягу прокурора. Михаил Филичев вручил погоны юриста 3 класса помощнику прокурора Мухоршибирского района Руслану Адамову.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, также состоялся круглый стол на тему «Герои Бурятии». Авторов отличившихся выступлений отметили памятными подарками.
Исполняющий обязанности прокуратуры республики Михаил Филичев пожелал молодым специалистам успехов
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