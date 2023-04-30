Работы принимаются до 15 мая
Стартовал фотоконкурс «Моя Планета. Россия — коллекция впечатлений», сообщает туристский информационный центр «Байкал».
- Для участия в конкурсе не обязательно быть профессиональным фотографом, важно лишь умение замечать красоту и уникальность окружающего мира. Покажите на своих снимках Россию такой, какой вы её увидели! Ваше творчество может отражать все, что вызывает восторг и гордость, наполняет энергией, вдохновляет и оставляет неизгладимые впечатления в сердце, - призывают организаторы конкурса.
На конкурс можно отправлять фотографии любых жанров и направлений. Это может быть портрет колоритного местного жителя, ландшафтные снимки природных объектов, фотографии городских архитектурных шедевров или необычных музейных экспонатов.
Кроме фото, можно прислать также свои истории: как создавались фотографии, что вдохновило, что осталось за кадром.
50 лучших снимков, отобранных редакцией телеканала «Моя Планета», станут частью масштабной фотовыставки и украсят центральные улицы городов России.
Работы принимаются до 15 мая. Подать заявку можно по ссылке: https://moya-planeta.ru/konkurs
Возрастное ограничение 6+
Жителей Бурятии приглашают на фотоконкурс «Моя планета»
Общество, Фото:
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