Житель Бурятии получил условный срок за смертельное ДТП

В аварии погиб тесть мужчины
В середине декабря прошлого года житель Бичурского района со своим тестем возвращался домой на своём автомобиле из Улан-Удэ.
- Проехав село Десятниково Тарбагатайского района, сознательно нарушая ПДД, водитель выбрал такую скорость движения, что в условиях зимней скользкости потерял контроль за управлением автомобиля, в результате чего он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, - сообщается на сайте Тарбагатайского районного суда.
В результате столкновения автомобилей пассажир легковушки скончался на месте происшествия, а водитель получил телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред его здоровью.
На суде мужчина свою вину в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека, признал полностью.
Жена погибшего обратилась к суду с заявлением о прекращении уголовного дела в отношении своего зятя в связи с примирением, поскольку он принёс ей извинения за гибель супруга, никаких претензий она к подсудимому не имеет.
Подсудимый и его защитник с ходатайством потерпевшей согласились.
- Однако судом заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон оставлено без удовлетворения, поскольку в результате совершённого преступления погиб человек, утрата которого необратима и невосполнима. Помимо этого, судом учтено, что совершённым преступлением также нарушены нормальные отношения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Одни лишь извинения подсудимого не устраняют последствий такого нарушения, - отметили в суде.
С учётом личности подсудимого, который женат, воспитывает троих малолетних детей, положительно характеризуется по месту работы, судом ему назначено условное наказание – два года лишения свободы с испытательным сроком. Также мужчина лишён права управления ТС на два с половиной года, поскольку такой вид наказания по санкции ч. 3 ст. 264 УК РФ является обязательным.
Приговор в законную силу не вступил.
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