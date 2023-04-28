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Росгвардейцы Бурятии написали «Диктант Победы»

Росгвардейцы Бурятии написали «Диктант Победы»
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
К акции присоединились учащиеся двух школ

В преддверии 78-ой годовщины Дня Победы личный состав управления Росгвардии Бурятии и воспитанники кадетских классов Росгвардии прошли тест о событиях Великой Отечественной войны.

В историческом диктанте приняли участие более 70 сотрудников и военнослужащих, а также учащиеся средних школ № 18 имени Максима Концова и № 47 имени Исая Калашникова Улан-Удэ.



- Сегодня мы написали «Диктант Победы», для меня это честь. И на фоне последних событий я понимаю, насколько важно знать свою историю и не допускать её искажения, - отметил участник акции капитан полиции Александр Шарук.

Участникам диктанта предстояло ответить на 25 вопросов за 45 минут. В этом году основными темами исторического теста стали победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда, а также детали Нюрнбергского процесса.

- Мне понравился диктант, вопросы были очень сложные, приходилось вспоминать историю Отечества и уроки литературы. Позволяет освежить знания об истории страны и вспомнить о героических подвигах наших предков в годы Великой Отечественной войны, - сказала ученица кадетского класса школы №18 Дарья.


Все участники «Диктанта Победы» отметили, что проведение мероприятия укрепило знания о событиях Великой Отечественной войны, и они приложат все усилия по сохранению исторической памяти о тех суровых событиях, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.

школьники Росгвардия Великая Отечественная

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