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В Бурятии сельчане год не могут дождаться новую карету скорой

В Бурятии сельчане год не могут дождаться новую карету скорой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Люди опасаются, что старая машина может сломаться в любой момент

Жители посёлка Юбилейный, который находится в Баргузинском районе Бурятии, поинтересовались в местной группе «Баргузин-инфо.24/7», появится ли в населённом пункте новая карета скорой помощи. Они заявили, что ждут машину уже год.

- Или про нас всё же забыли и мы нужны только когда идут предвыборные гонки? Наш автомобиль уже исчерпал свои ресурсы, «устал» во всех смыслах, а больных нужно возить. Спасибо, хоть водитель следит за ним, но машина может подвести в нужный момент, – говорят сельчане.

Они отметили, что селу Уро скорую предоставили  после вмешательства прокуратуры.

- И у нас забрали более-менее новый автомобиль, а нам отдали металлолом – докатывайте, вам и такой сойдёт. А удалённость от центра ведь немалая – 70 километров и сколько за месяц он проходит. Сколько мы можем ждать? – вопрошают сельчане.

В Минздраве Бурятии пояснили: поставка новеньких УАЗиков для медиков по программе модернизации первичного здравоохранения ожидается в ближайшее время.

- Одну из машин, согласно протоколу рабочей поездки главы республики Алексея Цыденова, передадут Юбилейной врачебной амбулатории, – приводит ответ ведомства «Баргузин-инфо.24/7».
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