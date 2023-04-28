Люди опасаются, что старая машина может сломаться в любой момент
Жители посёлка Юбилейный, который находится в Баргузинском районе Бурятии, поинтересовались в местной группе «Баргузин-инфо.24/7», появится ли в населённом пункте новая карета скорой помощи. Они заявили, что ждут машину уже год.
- Или про нас всё же забыли и мы нужны только когда идут предвыборные гонки? Наш автомобиль уже исчерпал свои ресурсы, «устал» во всех смыслах, а больных нужно возить. Спасибо, хоть водитель следит за ним, но машина может подвести в нужный момент, – говорят сельчане.
Они отметили, что селу Уро скорую предоставили после вмешательства прокуратуры.
- И у нас забрали более-менее новый автомобиль, а нам отдали металлолом – докатывайте, вам и такой сойдёт. А удалённость от центра ведь немалая – 70 километров и сколько за месяц он проходит. Сколько мы можем ждать? – вопрошают сельчане.
В Минздраве Бурятии пояснили: поставка новеньких УАЗиков для медиков по программе модернизации первичного здравоохранения ожидается в ближайшее время.
- Одну из машин, согласно протоколу рабочей поездки главы республики Алексея Цыденова, передадут Юбилейной врачебной амбулатории, – приводит ответ ведомства «Баргузин-инфо.24/7».
В Бурятии сельчане год не могут дождаться новую карету скорой
Общество, Фото:
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