В колонии сняли первый урожай
В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ собрали первый урожай редиса, руколы, салата, укропа и кинзы. Овощи и зелены были высажены в теплицах учреждения в начале апреля.
Теплицы покрыты современными материалами, в них подключены специальные системы освещения и отопления, чтобы сельскохозяйственные культуры не погибали от перепада температур и осадков.
Выращиванием овощей в исправительном учреждении занимаются осуждённые, которые проводят полный цикл сельскохозяйственных работ от посадки семян до сбора готовой продукции.
- Снятый урожай пойдёт в первую очередь на самообеспечение учреждений, что позволит разнообразить меню осуждённых. Также продукция востребована у сторонних потребителей, поскольку выращивается без применения удобрений и стимуляторов роста, а поэтому является экологически чистой, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Развитие растениеводства в учреждениях уголовно-исполнительной системы позволяет создать дополнительные рабочие места для осуждённых, в первую очередь для тех, кто выплачивает исковые и алиментные обязательства.
В улан-удэнской колонии поспела редиска
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Люди опасаются, что старая машина может сломаться в любой момент
В республике пройдёт фестиваль-конкурс «Четыре согласия»
В столице Бурятии проведут творческий фестиваль-конкурс
Для этого в регионе нет необходимой инфраструктуры
Уроженец Узбекистана отправился на спецоперацию добровольцем
В Улан-Удэ до +12 градусов
Для горожан подготовят развлекательную и спортивную программы
Реконструкцию проведут 9 мая во время военно-исторического фестиваля
Его посвятят божеству Идаму Калачакре
В этом году в акции не примут участие художественный музей и музей природы
На ремонт памятника студенты собрали более 50 тысяч рублей
В музее города откроется выставка учащихся ДШИ
В Курумканском районе внедряют новый формат экообучения
Там можно увидеть прежние медицинские инструменты, шприцы врачебную одежду
Они презентовали новейшие пищевые технологии в производстве мясных продуктов