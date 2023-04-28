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В улан-удэнской колонии поспела редиска

В улан-удэнской колонии поспела редиска
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
В колонии сняли первый урожай

В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ собрали первый урожай редиса, руколы, салата, укропа и кинзы. Овощи и зелены были высажены в теплицах учреждения в начале апреля.

Теплицы покрыты современными материалами, в них подключены специальные системы освещения и отопления, чтобы сельскохозяйственные культуры не погибали от перепада температур и осадков.

Выращиванием овощей в исправительном учреждении занимаются осуждённые, которые проводят полный цикл сельскохозяйственных работ от посадки семян до сбора готовой продукции.

- Снятый урожай пойдёт в первую очередь на самообеспечение учреждений, что позволит разнообразить меню осуждённых. Также продукция востребована у сторонних потребителей, поскольку выращивается без применения удобрений и стимуляторов роста, а поэтому является экологически чистой, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Развитие растениеводства в учреждениях уголовно-исполнительной системы позволяет создать дополнительные рабочие места для осуждённых, в первую очередь для тех, кто выплачивает исковые и алиментные обязательства.
осужденные урожай

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