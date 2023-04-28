В Улан-Удэ до +12 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 28 апреля по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура днём +10,+15, местами +1,+6.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура днём +10,+12.
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, Фото:
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