В Бурятии отреставрировали памятник в честь Героя Советского Союза Дармы Жанаева

Общество, Фото: предоставлено БГСХА

На ремонт памятника студенты собрали более 50 тысяч рублей



Представители Бурятской сельскохозяйственной академии ежегодно помогают с реставрацией сельских памятников павшим в боях в Великой Отечественной войне.



- В 2021 году студенты и сотрудники внесли свою лепту в реконструкцию Мемориала Победы в Эрхирике Заиграевского района, было собрано свыше 25 тысяч рублей. А в 2022 году в рамках акции «Звезда Победы» собрали средства на сумму более 40 тысяч рублей на завершение реконструкции мемориального комплекса «Аллея Славы» в Кижингинском районе, - рассказали в академии.



В этом году студенты решили направить вырученную сумму на реконструкцию памятника Героя Советского Союза Дарма Жанаеву в селе Хоринск.



Акция по сбору средств проходила с 12 по 26 апреля. Было собрано 51400 рублей.



28 апреля в селе Хоринск состоится торжественное открытие стелы.



Справка:



Дарма Жанаев - начальник инженерной службы 23-й гвардейской мотострелковой Васильковской Краснознаменной бригады 7-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта.



Родился в 1907 году в городе Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ) в многодетной семье бедного крестьянина-скотовода. До 1923 года помогал по хозяйству отцу, а затем работал улусным чабаном и занимался самообразованием. В декабре 1923 года уезжает в Верхнеудинск, на политкурсы. В 1926 году Хоринский ВКП(б) посылает его в Иркутск для учебы.



В августе 1931 года Дарма Жанаев едет в Москву и поступает в Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. В декабре 1938 года после окончания института он поступает на авиационный завод в Улан-Удэ на должность инженера-электрика. Вскоре был переведён на должность начальника энергобюро отдела главного энергетика, где проработал до начала войны. Когда началась война, несмотря на «бронь», рвался на фронт.



Участник Великой Отечественной войны с ноября 1941 года.



Отличился в боях на берлинском направлении. 16-25 апреля 1945 года в лесисто-болотистой местности организовал прокладку пути подразделениям бригады. Руководил возведением переправ на реках Нейсе, Шпре и Тельтов-канале (Германия), обеспечив по ним быструю переброску бригады. Участвовал в разминировании местности и дорог. За время наступления руководил постройкой пяти мостов, укреплением дорог в лесисто-болотистой местности.



25 апреля 1945 года гвардии капитан Дарма Жанаев был тяжело ранен и умер в госпитале 27 апреля. Похоронен в городе Жагань (Польша).



За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии капитану Жанаеву Дарме Жанаевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.



