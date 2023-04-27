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Студенты из Бурятии стали призёрами конференции в Казани

Студенты из Бурятии стали призёрами конференции в Казани
Общество,  Фото:ВСГУТУ
Они презентовали новейшие пищевые технологии в производстве мясных продуктов

Студенты Института пищевой инженерии и биотехнологии ВСГУТУ Роман Добрецкий и Булат Болхонов стали призёрами всероссийской конференции по пищевым технологиям и биотехнологиям в Казани.

По итогам конкурсной программы конференции доклад Романа на тему «Гипоаллергенное мясное сырье» завоевал диплом первой степени, а доклад Булата на тему «Оценка антиоксидантной активности гидролизатов пищевых белков» – диплом третьей степени.

- Участие в конференции было ответственным, так как мы представляли весь наш университет. В ходе участия познакомились со студентами из Казанского технологического университета, было очень интересно и познавательно, - рассказали молодые люди.

Как отметили в пресс-службе вуза, студенты представили на конференции результаты научных исследований вуза по снижению аллергенности мясных продуктов массового потребления.

У конференции в этом году широкая география: было представлено 37 организаций – научных институтов и вузов из 19 городов России и зарубежных стран. С докладами выступили также студенты, аспиранты из Вьетнама, Замбии, Нигерии, Индонезии, Белоруссии и других стран СНГ.

Конференция прошла в Казанском национальном исследовательском технологическом университете . 
студенты

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