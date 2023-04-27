Студенты из Бурятии стали призёрами конференции в Казани

Они презентовали новейшие пищевые технологии в производстве мясных продуктов



Студенты Института пищевой инженерии и биотехнологии ВСГУТУ Роман Добрецкий и Булат Болхонов стали призёрами всероссийской конференции по пищевым технологиям и биотехнологиям в Казани.



По итогам конкурсной программы конференции доклад Романа на тему «Гипоаллергенное мясное сырье» завоевал диплом первой степени, а доклад Булата на тему «Оценка антиоксидантной активности гидролизатов пищевых белков» – диплом третьей степени.



- Участие в конференции было ответственным, так как мы представляли весь наш университет. В ходе участия познакомились со студентами из Казанского технологического университета, было очень интересно и познавательно, - рассказали молодые люди.



Как отметили в пресс-службе вуза, студенты представили на конференции результаты научных исследований вуза по снижению аллергенности мясных продуктов массового потребления.



У конференции в этом году широкая география: было представлено 37 организаций – научных институтов и вузов из 19 городов России и зарубежных стран. С докладами выступили также студенты, аспиранты из Вьетнама, Замбии, Нигерии, Индонезии, Белоруссии и других стран СНГ.



Конференция прошла в Казанском национальном исследовательском технологическом университете .

