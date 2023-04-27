В Бурятии рассказали, куда обращаться нуждающимся в уходе людям

Они вправе рассчитывать на место в интернате

В министерстве социальной защиты населения Бурятии объяснили, куда обращаться жителям республики, нуждающимся в уходе. Если такой человек проживает вместе с родственниками, которые оказывают ему помощь, либо один и при этом частично способен обслуживать сам себя, ему могут порекомендовать услуги социального работника на дому.Для этого необходимо обратиться в орган соцзащиты по месту жительства – как и в случае, если человек одинокий и нуждается в уходе круглосуточно. В последнем случае его могут по желанию определить в дом-интернат.