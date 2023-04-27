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26 апреля

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Ориентировщики Бурятии успешно выступают на всероссийских соревнованиях

Ориентировщики Бурятии успешно выступают на всероссийских соревнованиях
Общество,  Фото:паблик «Ориентировщики Бурятии»
Спортсмены республики стали призёрами «кросс-спринта» в Ангарске

С 26 по 28 апреля в Иркутской области проходят всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Ангара». Турнир в Ангарске выявит сильнейших в трёх дисциплинах: «кросс-спринт», «кросс-классика», «кросс-лонг». На старт «Ангары» выходят мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 21 года, юноши и девушки до 15, 17 и 19 лет.

26 апреля, в первый день всероссийских соревнований, состоялись забеги в дисциплине «кросс-спринт». Среди призёров были и спортсмены из Бурятии. По информации паблика «Ориентировщики Бурятии», в группах призовые места заняли:
1 место в «М20» - Андрей Юрьев (Красноярск / Саган-Нур),
2 место в «Ж20» - Дарья Белоусова (Иркутск / Селенгинск),
2 место в «М16» - Вадим Р. (Улан-Удэ),
2 место в Ж»16» - Руслана П. (Улан-Удэ),
1 место в «М40» - Дмитрий Юрьев (Саган-Нур),
1 место в «М60» - Аркадий Белоусов (Селенгинск),
2 место в «М60» - Василий Гордеев (Улан-Удэ),
2 место в «ЖА» - Ирина Житомирская (Улан-Удэ).

Бурятия всероссийские соревнования спортивное ориентирование спорт

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