Ориентировщики Бурятии успешно выступают на всероссийских соревнованиях

Спортсмены республики стали призёрами «кросс-спринта» в Ангарске



С 26 по 28 апреля в Иркутской области проходят всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Ангара». Турнир в Ангарске выявит сильнейших в трёх дисциплинах: «кросс-спринт», «кросс-классика», «кросс-лонг». На старт «Ангары» выходят мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 21 года, юноши и девушки до 15, 17 и 19 лет.



26 апреля, в первый день всероссийских соревнований, состоялись забеги в дисциплине «кросс-спринт». Среди призёров были и спортсмены из Бурятии. По информации паблика «Ориентировщики Бурятии», в группах призовые места заняли:

1 место в «М20» - Андрей Юрьев (Красноярск / Саган-Нур),

2 место в «Ж20» - Дарья Белоусова (Иркутск / Селенгинск),

2 место в «М16» - Вадим Р. (Улан-Удэ),

2 место в Ж»16» - Руслана П. (Улан-Удэ),

1 место в «М40» - Дмитрий Юрьев (Саган-Нур),

1 место в «М60» - Аркадий Белоусов (Селенгинск),

2 место в «М60» - Василий Гордеев (Улан-Удэ),

2 место в «ЖА» - Ирина Житомирская (Улан-Удэ).



