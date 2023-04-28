В Бурятии помогли раненому на СВО иностранцу

Уроженец Узбекистана отправился на спецоперацию добровольцем
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова рассказала, что в своей работе часто обращается к представителям местных диаспор за помощью и поддержкой. Совместно с ними омбудсмен занимается защитой прав их земляков, проводит совместные приёмы в центре временного проживания иностранных граждан и проверяет условия труда на предприятиях, где они трудятся.
Есть и социальные вопросы, с которыми помогают диаспоры. К примеру, председатель узбекского землячества «Турон», член Совета национальностей при главе Бурятия оказал содействие при определении места жительства гражданина Узбекистана. Мужчина отправился в качестве добровольца на специальную военную операцию и получил там ранение, а потом лечился в военном госпитале в Улан-Удэ.
Силами и средствами землячества ему приобрели авиабилеты в Екатеринбург, где проживает его брат, – написала Юлия Жамбалова на своей странице во «ВКонтакте».
Сама омбудсмен, в свою очередь, направила в Минобороны РФ письмо с просьбой посодействовать уроженцу Узбекистана в установлении статуса и предоставлении гарантий, предусмотренных для иностранцев. Речь идёт, в частности, об упрощённом получении гражданства для тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы.
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