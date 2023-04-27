Улан-удэнский вуз выиграл пять грантов от Росмолодёжи



Студенты Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК) выиграли пять грантов во всероссийском конкурсе молодёжных проектов (18+) «Росмолодёжь. Гранты».



Как сообщал «Байкал-Daily», заявки на конкурс принимали до Студенты Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК) выиграли пять грантов во всероссийском конкурсе молодёжных проектов (18+) «Росмолодёжь. Гранты».Как сообщал «Байкал-Daily», заявки на конкурс принимали до 25 февраля со всех вузов страны.





- По итогам конкурса, победителями стали 687 проектов из 184 вузов России. В число победителей вошёл единственный вуз из Бурятии - Восточно-Сибирский государственный институт культуры. Общая сумма всей грантовой поддержки составит 1 970 000 рублей, - сообщили в министерстве образования и науки Бурятии.



Команда института подготовила пять проектов на конкурс от Росмолодёжи. В итоге все проекты прошли жесточайший отбор и получат необходимую финансовую поддержку.



Проекты-победители Восточно-Сибирского государственного института культуры:



1. Студенческое медиасообщество «Время ВСГИКнуть!».

2. Креативное молодёжное пространство «Точка притяжения «Вектор»».

3. X Байкальская летняя школа «Я_дома».

4. Молодёжный этнофорум «Сибирский каравай»

5. Молодёжный научный акселератор «СтудУм».



Как подчеркнули в институте, это победа не только членов команды, свой вклад внесли все студенты института, проголосовавшие за проекты своего вуза.



Всего в этом году на конкурс от Росмолодёжи поступило 2 293 проекта от 340 вузов России.

