Улан-удэнский вуз выиграл пять грантов от Росмолодёжи

Студенты Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК) выиграли пять грантов во всероссийском конкурсе молодёжных проектов (18+) «Росмолодёжь. Гранты».
Как сообщал «Байкал-Daily», заявки на конкурс принимали до 25 февраля со всех вузов страны.
- По итогам конкурса, победителями стали 687 проектов из 184 вузов России. В число победителей вошёл единственный вуз из Бурятии - Восточно-Сибирский государственный институт культуры. Общая сумма всей грантовой поддержки составит 1 970 000 рублей, - сообщили в министерстве образования и науки Бурятии.
Команда института подготовила пять проектов на конкурс от Росмолодёжи. В итоге все проекты прошли жесточайший отбор и получат необходимую финансовую поддержку.
Проекты-победители Восточно-Сибирского государственного института культуры:
1. Студенческое медиасообщество «Время ВСГИКнуть!».
2. Креативное молодёжное пространство «Точка притяжения «Вектор»».
3. X Байкальская летняя школа «Я_дома».
4. Молодёжный этнофорум «Сибирский каравай»
5. Молодёжный научный акселератор «СтудУм».
Как подчеркнули в институте, это победа не только членов команды, свой вклад внесли все студенты института, проголосовавшие за проекты своего вуза.
Всего в этом году на конкурс от Росмолодёжи поступило 2 293 проекта от 340 вузов России.