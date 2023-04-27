В Бурятии будущие фермеры познакомились со спутниковым оборудованием



Студенты Бурятской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА) впервые познакомились со спутниковым (ГНСС) оборудованием, помогающим развивать сельское хозяйство с учётом новейших трендов в мировой науке и технологиях.



Глобальная навигационная спутниковая система фирмы EFT поступила в Бурятскую ГСХА в рамках реализации программы «Приоритет 2030». Как сообщал «Байкал-Daily», академия выиграла в этом году грант в размере Глобальная навигационная спутниковая система фирмы EFT поступила в Бурятскую ГСХА в рамках реализации программы «Приоритет 2030». Как сообщал «Байкал-Daily», академия выиграла в этом году грант в размере 316 миллионов рублей на развитие вуза. И также выиграла грант в прошлом году в размере 71 млн. рублей на обновление материально-технической базы.



- В ходе занятия доцент кафедры «Землеустройство» Кирилл Калашников продемонстрировал обучающимся 2 и 3 курсов основные возможности спутникового оборудования в реальном времени, - сообщили в академии.



Преподаватель рассказал о реализации спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, принципах определения координат в спутниковой геодезии, практических аспектах выполнения спутниковых измерений в строительстве и при выполнении кадастровых работ.



По словам сотрудников вуза, новое спутниковое оборудование не только поможет студентам в научных исследованиях, но и повысит эффективность реализации проектов в сельском хозяйстве.



- Современное спутниковое оборудование позволяет с высокой точностью определять границы сельскохозяйственных угодий, выполнять разбивку опытных полей, координировать почвенные разрезы, создавать цифровые модели местности для точного земледелия и многое другое, - добавили в академии.





