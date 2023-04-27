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В Бурятии выбрали лучшего куратора ссуза

В Бурятии выбрали лучшего куратора ссуза
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Гран-при выиграла представительница торгово-экономического техникума

В Улан-Удэ 26 апреля состоялась торжественная церемония закрытия I республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший куратор профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия», посвящённого Году педагога и наставника, тематическому году столетия республики.

В течение трёх конкурсных дней 22 куратора колледжей и техникумов региона соревновались за право носить почётное звание «Куратор года Бурятии» 2023 года. По итогам всех конкурсных испытаний 18 участников-лауреатов были признаны лучшими из лучших в разных номинациях. Дипломом III степени конкурса отмечена Ксения Яковлева, представляющая республиканский межотраслевой техникум, дипломом II степени –Елена Громакина, представляющая Бурятский колледж технологий и лесопользования, а дипломом I степени – лучший куратор студенческой группы Бурятского республиканского педагогического колледжа Дарима Донирова.

Гран-при и звание абсолютного победителя I республиканского конкурса профессионального мастерства завоевала преподаватель математики, лучший куратор студенческой группы Улан-Удэнского торгово-экономического техникума Бурятского республиканского союза потребительских обществ Ирина Гурулева.

- Огромное спасибо моей группе поддержки. Я считаю – это в том числе и их победа. Наши ребята – это постоянный источник вдохновения, источник сил и повод для каждодневной радости, - сказала Ирина Александровна.

Всем участникам первого республиканского конкурса были вручены подарочные сертификаты денежных призов и различные подарки. Мероприятие завершилось праздничным концертом творческих коллективов студентов и преподавателей педагогического колледжа, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

- Конкурс станет традиционным, будет и дальше проводиться коллегами во всех учреждениях СПО Бурятии, продвигаться в статусе открытого республиканского конкурса, а по согласованию с нашими ближайшими соседями-партнёрами из Байкальского региона – и межрегионального, - отметила заместитель директора БРПК по воспитательной работе Сэсэгма Санжанова.

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