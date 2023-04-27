Жителей Бурятии припугнули клещевым энцефалитом

В Минздраве предупредили, что заразившиеся им могут стать инвалидами и даже умереть
В министерстве здравоохранения Бурятии рассказали, как в республике обстоит ситуация с клещевым энцефалитом. Вообще территория Бурятии считается эндемичной по этому заболеванию. В ушедшем 2022 году заражённых в регионе было в семь раз больше, чем в среднем по стране, да и число самих клещей увеличилось примерно на 20% по сравнению с предыдущими годами.
Клещевой энцефалит – это острая вирусная инфекция с преимущественным поражением центральной нервной системы. Заболевание чревато серьёзными осложнениями, приводящими к инвалидности и даже смерти.
Лучший способ защиты от него – вакцинация, напомнили в Минздраве. Сегодня в медицинских организациях республики имеется достаточно вакцины как для детей, так и взрослых.
Чтобы привиться от энцефалита, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. С собой следует взять паспорт, медицинский полис, амбулаторную карту и сертификат прививок.
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