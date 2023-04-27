27 апреля

Новая кредитная карта «180 дней без %» от АТБ

26 апреля

Популярное

В дацане Бурятии состоится Дуйнхор хурал

В дацане Бурятии состоится Дуйнхор хурал
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Его посвятят божеству Идаму Калачакре

С 4 по 6 мая во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдёт Дуйнхор хурал, посвящённый владыке Колеса времени Калачакре.

Так, в Иволгинском дацане Бурятии в первый день праздника, 4 мая, ламы с 9:00 проведут Ганжур хурал. Основным считается второй день праздника. В этот день, 5 мая, будет проведён Дуйнхор хурал. Он начнётся в 9:00 и продлится до 13:00, а затем с 15:00 до 17:00. 6 мая с 9:00 до 14:00 ламы Иволгинского дацана будут читать молебен, посвящённый защитникам-сахюусанам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану.

Как пояснила руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева, традиция почитания Калачакры идёт по линии преемственности от самого Будды Шакьямуни. В Бурятии Калачакра тантра стала практиковаться одной из первых в XVIII веке с благословения первого Пандито Хамбо-ламы Дамбы Даржа Заяева. Благодаря усилиям VII Пандито Хамбо-ламы Сандэлэг Ванчикова в 1864 году Дуйнхор хурал впервые был проведён в резиденции Хамбо-лам – Тамчинском дацане. Затем он был введён в практику других дацанов. 
Бурятия буддизм хурал дацан Иволгинский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Улан-Удэ опустится «Ночь музеев»
На Улан-Удэ опустится «Ночь музеев»
Общество, 27.04.2023
В этом году в акции не примут участие художественный музей и музей природы
В Бурятии отреставрировали памятник в честь Героя Советского Союза Дармы Жанаева
В Бурятии отреставрировали памятник в честь Героя Советского Союза Дармы Жанаева
Общество, 27.04.2023
На ремонт памятника студенты собрали более 50 тысяч рублей
В Улан-Удэ покажут работы юных художников
В Улан-Удэ покажут работы юных художников
Общество, 27.04.2023
В музее города откроется выставка учащихся ДШИ
В районе Бурятии открылась муниципальная экостанция
В районе Бурятии открылась муниципальная экостанция
Общество, 27.04.2023
В Курумканском районе внедряют новый формат экообучения
В районной больнице в Бурятии появился музей медицинских экспонатов
В районной больнице в Бурятии появился музей медицинских экспонатов
Общество, 27.04.2023
Там можно увидеть прежние медицинские инструменты, шприцы врачебную одежду
Студенты из Бурятии стали призёрами конференции в Казани
Студенты из Бурятии стали призёрами конференции в Казани
Общество, 27.04.2023
Они презентовали новейшие пищевые технологии в производстве мясных продуктов
В Бурятии прошёл слёт «Старших Братьев»
В Бурятии прошёл слёт «Старших Братьев»
Общество, 27.04.2023
Более ста наставников со всей республики собрались вместе
В Бурятии рассказали, куда обращаться нуждающимся в уходе людям
В Бурятии рассказали, куда обращаться нуждающимся в уходе людям
Общество, 27.04.2023
Они вправе рассчитывать на место в интернате
Завершился приём заявок на Байкальский международный кинофестиваль
Завершился приём заявок на Байкальский международный кинофестиваль
Общество, 27.04.2023
Для участия в кинофестивале «Человек и Природа» было подано более 900 заявок
В пригороде Улан-Удэ открылась новая школа
В пригороде Улан-Удэ открылась новая школа
Общество, 27.04.2023
Трёхэтажное здание рассчитано на 250 учеников
Школьники Бурятии сыграли в военно-патриотическую игру
Школьники Бурятии сыграли в военно-патриотическую игру
Общество, 27.04.2023
Участие приняли 30 команд районов республики и города Улан-Удэ
В Улан-Удэ подвели первые итоги «Кубка горсовета» по волейболу
В Улан-Удэ подвели первые итоги «Кубка горсовета» по волейболу
Общество, 27.04.2023
Первенство разыграли девушки и юноши 2007-2008 годов рождения
В Бурятии провели республиканский конкурс школьных хоров
В Бурятии провели республиканский конкурс школьных хоров
Общество, 27.04.2023
Мероприятие стало региональным этапом всероссийского фестиваля «Поют дети России»
Бурятские ламы посетят открытие крупнейшего монастыря в Туве
Бурятские ламы посетят открытие крупнейшего монастыря в Туве
Общество, 27.04.2023
В церемонии примут участие более 300 гостей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^