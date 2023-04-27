В дацане Бурятии состоится Дуйнхор хурал

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Его посвятят божеству Идаму Калачакре



С 4 по 6 мая во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдёт Дуйнхор хурал, посвящённый владыке Колеса времени Калачакре.



Так, в Иволгинском дацане Бурятии в первый день праздника, 4 мая, ламы с 9:00 проведут Ганжур хурал. Основным считается второй день праздника. В этот день, 5 мая, будет проведён Дуйнхор хурал. Он начнётся в 9:00 и продлится до 13:00, а затем с 15:00 до 17:00. 6 мая с 9:00 до 14:00 ламы Иволгинского дацана будут читать молебен, посвящённый защитникам-сахюусанам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану.



Как пояснила руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева, традиция почитания Калачакры идёт по линии преемственности от самого Будды Шакьямуни. В Бурятии Калачакра тантра стала практиковаться одной из первых в XVIII веке с благословения первого Пандито Хамбо-ламы Дамбы Даржа Заяева. Благодаря усилиям VII Пандито Хамбо-ламы Сандэлэг Ванчикова в 1864 году Дуйнхор хурал впервые был проведён в резиденции Хамбо-лам – Тамчинском дацане. Затем он был введён в практику других дацанов.

