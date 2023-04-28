Жителям Бурятии объяснили, почему в республике не будет электробусов

Для этого в регионе нет необходимой инфраструктуры
На прошлой неделе в правительстве России состоялась стратегическая сессия по опережающему развитию инфраструктуры. На нём стало известно, что в 2023 году в стране продолжится развитие региональной и федеральной дорожных сетей, а в субъектах РФ – обновление парка общественного транспорта.
В Минтрансе Бурятии напомнили: в 2022-м в Улан-Удэ появилось 124 новых автобуса. Первая «партия» вышла на дороги ещё в сентябре. В комментариях жители республики поинтересовались, будут ли когда-нибудь в столице РБ электробусы, чтобы вредных выбросов от транспорта стало меньше.
Однако в ведомстве заявили, что их приобретение для регулярных перевозок пассажиров сейчас невозможно. Причин тому несколько.
- Это отсутствие необходимой инфраструктуры – зарядных станций, а также сложные климатические условия в республике, – пояснили в министерстве. – Впрочем, в автобусах Volgabus и VectorNext установлены двигатели экологического стандарта Евро-5 с минимальным выбросом вредных (загрязняющих) веществ.
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