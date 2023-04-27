Участие приняли 30 команд районов республики и города Улан-Удэ
В Улан-Удэ прошла республиканская военно-патриотическая (интеллектуальная) игра, посвящённая 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие учащиеся 6-8 классов муниципальных образовательных организаций и военно-патриотических клубов Бурятии.
25 апреля в игре очно участвовали 26 команд из образовательных учреждений Улан-Удэ, Иволгинского и Баргузинского районов республики, а также команда дома творчества Советского района, волонтёры-курсанты военно-патриотического клуба «Гюйс» городского дворца детского (юношеского) творчества. 26 апреля дистанционно соревновались 4 команды из образовательных учреждений Селенгинского и Баргузинского районов Бурятии. Всего в игре приняло участие более 260 человек.
По итогам первого этапа – «Военно-интеллектуальной игры» - победителями стали:
I место – СОШ №42;
II место – СОШ №24, СОШ №26, гимназия №33;
III место – СОШ №21, СОШ №35, СОШ №46.
Во втором этапе проводилась конкурсная программа по основам военной службы: «Неполная разборка и сборка АК- 74», «Снаряжение магазина» и «Воинские звания военнослужащих ВС РФ». Лучшими в общекомандном первенстве стали:
I место – СОШ №36, СОШ №46;
II место – СОШ №56;
III место – ДО «ИРЦДО», команда «Я Патриот», Адамовская ООШ».
Также были определены победители в личном первенстве. Об этом сообщает пресс-служба ГДДЮТ.
Школьники Бурятии сыграли в военно-патриотическую игру
Общество, Фото:
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