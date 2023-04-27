Школьники Бурятии сыграли в военно-патриотическую игру

Участие приняли 30 команд районов республики и города Улан-Удэ



В Улан-Удэ прошла республиканская военно-патриотическая (интеллектуальная) игра, посвящённая 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие учащиеся 6-8 классов муниципальных образовательных организаций и военно-патриотических клубов Бурятии.



25 апреля в игре очно участвовали 26 команд из образовательных учреждений Улан-Удэ, Иволгинского и Баргузинского районов республики, а также команда дома творчества Советского района, волонтёры-курсанты военно-патриотического клуба «Гюйс» городского дворца детского (юношеского) творчества. 26 апреля дистанционно соревновались 4 команды из образовательных учреждений Селенгинского и Баргузинского районов Бурятии. Всего в игре приняло участие более 260 человек.



По итогам первого этапа – «Военно-интеллектуальной игры» - победителями стали:

I место – СОШ №42;

II место – СОШ №24, СОШ №26, гимназия №33;

III место – СОШ №21, СОШ №35, СОШ №46.



Во втором этапе проводилась конкурсная программа по основам военной службы: «Неполная разборка и сборка АК- 74», «Снаряжение магазина» и «Воинские звания военнослужащих ВС РФ». Лучшими в общекомандном первенстве стали:

I место – СОШ №36, СОШ №46;

II место – СОШ №56;

III место – ДО «ИРЦДО», команда «Я Патриот», Адамовская ООШ».



Также были определены победители в личном первенстве. Об этом сообщает пресс-служба ГДДЮТ.

