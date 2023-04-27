Иркутянин объезжал 10-балльные пробки на лыжах







Многие подписчики с юмором отнеслись к увиденному: «Были у меня лыжи, я бы сегодня до Синюшки точно бы прокатилась, чем грести. Кто-нибудь одолжите на обратный путь», «Красавчик!».



Иркутскую область, как и Бурятию, накрыло мощным апрельским снегопадом. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 27 апреля, в южных районах местами сохранится западный, северо-западный ветер 15-20 м/с, ночью были сильные и очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега.



Находчивый иркутянин нашёл альтернативный способ, как добраться до нужного места, минуя пробки в этот снежный апрельский день. Горожанин встал на лыжи и бодро поехал по заснеженной улице.Видео опубликовали в группе «Инцидент | Иркутск», подписав: «Пробки 10 баллов. На лыжах быстрее».- Чудесная весна. Сибирь, снег, - говорят очевидцы.