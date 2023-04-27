Иркутянин объезжал 10-балльные пробки на лыжах

«На лыжах быстрее», - шутят местные жители
Находчивый иркутянин нашёл альтернативный способ, как добраться до нужного места, минуя пробки в этот снежный апрельский день. Горожанин встал на лыжи и бодро поехал по заснеженной улице.
Видео опубликовали в группе «Инцидент | Иркутск», подписав: «Пробки 10 баллов. На лыжах быстрее».
- Чудесная весна. Сибирь, снег, - говорят очевидцы.
Многие подписчики с юмором отнеслись к увиденному: «Были у меня лыжи, я бы сегодня до Синюшки точно бы прокатилась, чем грести. Кто-нибудь одолжите на обратный путь», «Красавчик!».
Иркутскую область, как и Бурятию, накрыло мощным апрельским снегопадом. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 27 апреля, в южных районах местами сохранится западный, северо-западный ветер 15-20 м/с, ночью были сильные и очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега.
Однако имя счастливчика осталось неизвестным
На нём будут доставлять лесопожарное оборудование, ёмкости с водой и продукты в отдалённую местность
«На лыжах быстрее», - шутят местные жители
Мокрый снег сменится дождем
Главный санврач республики по этому поводу обратился к жителям
Правда, использовать оскорбительные слова и брань при этом запрещается
Составлен административный протокол
Животное отправили на специальную «штрафстоянку»
Пассажирам трамвая расскажут о том, какие заповедные места можно посетить в Бурятии
Местные жители заявили, что такое «в страшном сне не придумаешь»
Этот мост связывает улус Харгана с «большой землёй»
Руководитель «Россельхозцентра» заявил, что он напитает землю влагой
В республике нет ни одного «огненного» очага
Она села пьяной за руль спустя месяц после лишения прав
Мужчина осуждён за насильственные преступления