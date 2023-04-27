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В выходные в Бурятии потеплеет до +23

В выходные в Бурятии потеплеет до +23
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мокрый снег сменится дождем

Апрель в Бурятии заканчивается аномальной погодой. Сегодня республику накрыл сильный снегопад, а к выходным уже потеплеет до +23 градусов. Однако осадки всё же будут: местами ожидается дождь.

Так, в пятницу, 28 апреля, в республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -12,-17, днём +10,+15, местами +1,+6.

В субботу, 29 апреля, переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -6,-11, днём +12,+17, местами +3,+8, по южной половине до +22.

В воскресенье, 30 апреля, ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами небольшие осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах 14 м/с. Температура ночью 0,+5, местами -3,-8, днём +18,+23, местами +11,+16, по Прибайкалью +5,+10.
прогноз погоды

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