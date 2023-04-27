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Гражданину Монголии не позволили вывезти из Бурятии 108 кг сухофруктов

Гражданину Монголии не позволили вывезти из Бурятии 108 кг сухофруктов
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Составлен административный протокол

26 апреля в МАПП «Кяхта» госинспектор управления Россельхознадзора и таможенники не пропустили партию сухофруктов.

Гражданин Монголии пытался вывезти 108 кг сухофруктов: 5 пакетов и 2 коробки сушёного абрикоса весом 45 кг производства Узбекистан, 2 коробки фиников сушёных весом 21 кг производства Иран, 4 коробки слив сушёных весом 42 кг производства Молдова.

- Данная продукция относится к подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска и вывозилась без сопровождения фитосанитарным сертификатом. Это является нарушением ч.1. ст.25 федерального закона «О карантине растений» и создаёт угрозу распространения карантинных организмов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

По данному факту составлен протокол по ст.10.2 КоАП РФ. Сухофрукты возвращены в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.
Россельхознадзор

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