Составлен административный протокол
26 апреля в МАПП «Кяхта» госинспектор управления Россельхознадзора и таможенники не пропустили партию сухофруктов.
Гражданин Монголии пытался вывезти 108 кг сухофруктов: 5 пакетов и 2 коробки сушёного абрикоса весом 45 кг производства Узбекистан, 2 коробки фиников сушёных весом 21 кг производства Иран, 4 коробки слив сушёных весом 42 кг производства Молдова.
- Данная продукция относится к подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска и вывозилась без сопровождения фитосанитарным сертификатом. Это является нарушением ч.1. ст.25 федерального закона «О карантине растений» и создаёт угрозу распространения карантинных организмов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
По данному факту составлен протокол по ст.10.2 КоАП РФ. Сухофрукты возвращены в Россию для оформления фитосанитарного сертификата.
Гражданину Монголии не позволили вывезти из Бурятии 108 кг сухофруктов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Правда, использовать оскорбительные слова и брань при этом запрещается
Составлен административный протокол
Животное отправили на специальную «штрафстоянку»
Пассажирам трамвая расскажут о том, какие заповедные места можно посетить в Бурятии
Местные жители заявили, что такое «в страшном сне не придумаешь»
Этот мост связывает улус Харгана с «большой землёй»
Руководитель «Россельхозцентра» заявил, что он напитает землю влагой
В республике нет ни одного «огненного» очага
Она села пьяной за руль спустя месяц после лишения прав
Мужчина осуждён за насильственные преступления
Там им грозила смертельная опасность, отмечают в Минобороны
Местные жители побросали мусор прямо возле баков
В городе усиленно расчищают трамвайные пути
В воздушной гавани расчищают полосы
Постановку оценили профессиональные актёры