В Бурятии прошёл слёт «Старших Братьев»

Общество, Фото: молодёжный центр РБ

Более ста наставников со всей республики собрались вместе



С 24 по 26 апреля в Бурятии на берегу Байкала прошёл слёт наставников республиканского проекта «Старший Брат». Цель слёта — создание и дальнейшее применение эффективной методики и механизма работы с детьми, главными участниками проекта.



- Региональный проект был запущен в 2020 году. За это время 134 ребёнка с улучшением были сняты с учёта. В 2023 году участие принимает 238 наставников и 367 подростков, - сообщает молодёжный центр РБ.



На мероприятии спикеры делились опытом и обучали наставников. Также участники слёта приняли участие в мастер-классах по коммуникации и о том, как сделать так, чтобы подопечные их услышали. Главным результатом слёта стала совместная разработка комплексной программы по улучшению проекта «Старший Брат».

