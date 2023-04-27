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В Бурятии прошёл слёт «Старших Братьев»

В Бурятии прошёл слёт «Старших Братьев»
Общество,  Фото:молодёжный центр РБ
Более ста наставников со всей республики собрались вместе

С 24 по 26 апреля в Бурятии на берегу Байкала прошёл слёт наставников республиканского проекта «Старший Брат». Цель слёта — создание и дальнейшее применение эффективной методики и механизма работы с детьми, главными участниками проекта.

- Региональный проект был запущен в 2020 году. За это время 134 ребёнка с улучшением были сняты с учёта. В 2023 году участие принимает 238 наставников и 367 подростков, - сообщает молодёжный центр РБ.

На мероприятии спикеры делились опытом и обучали наставников. Также участники слёта приняли участие в мастер-классах по коммуникации и о том, как сделать так, чтобы подопечные их услышали. Главным результатом слёта стала совместная разработка комплексной программы по улучшению проекта «Старший Брат».
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