Более ста наставников со всей республики собрались вместе
С 24 по 26 апреля в Бурятии на берегу Байкала прошёл слёт наставников республиканского проекта «Старший Брат». Цель слёта — создание и дальнейшее применение эффективной методики и механизма работы с детьми, главными участниками проекта.
- Региональный проект был запущен в 2020 году. За это время 134 ребёнка с улучшением были сняты с учёта. В 2023 году участие принимает 238 наставников и 367 подростков, - сообщает молодёжный центр РБ.
На мероприятии спикеры делились опытом и обучали наставников. Также участники слёта приняли участие в мастер-классах по коммуникации и о том, как сделать так, чтобы подопечные их услышали. Главным результатом слёта стала совместная разработка комплексной программы по улучшению проекта «Старший Брат».
В Бурятии прошёл слёт «Старших Братьев»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они презентовали новейшие пищевые технологии в производстве мясных продуктов
Более ста наставников со всей республики собрались вместе
Они вправе рассчитывать на место в интернате
Для участия в кинофестивале «Человек и Природа» было подано более 900 заявок
Он завершится 28 апреля
Трёхэтажное здание рассчитано на 250 учеников
Участие приняли 30 команд районов республики и города Улан-Удэ
Первенство разыграли девушки и юноши 2007-2008 годов рождения
Мероприятие стало региональным этапом всероссийского фестиваля «Поют дети России»
В церемонии примут участие более 300 гостей
Спортсмены республики стали призёрами «кросс-спринта» в Ангарске
Гран-при выиграла представительница торгово-экономического техникума
Она похорошела, обросла шерстью и стала очень важной
Процентная надбавка выплачивается при наличии у работодателя дополнительных средств
За два дня заболеваемость COVID-19 в республике возросла вдвое