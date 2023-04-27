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В районе Бурятии открылась муниципальная экостанция

В районе Бурятии открылась муниципальная экостанция
Общество,  Фото:пресс-служба РЭБЦ РБ
В Курумканском районе внедряют новый формат экообучения

21 апреля на базе районного центра дополнительного образования Курумканского района Бурятии состоялось открытие муниципальной экостанции. Она будет работать по четырём направлениям: «Агро», «Био», «Экомониторинг» и «Лесное дело».

Напомним, муниципальная экостанция — это структурное подразделение существующей образовательной организации любого типа и вида, имеющей лицензию на образовательную деятельность и реализующей дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной направленности в сфере изучения биологического разнообразия, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и лесного дела. Куратором муниципальной экостанции в республике стал ресурсный эколого-биологический центр, а также структурное подразделение центра – экостанция Республики Бурятия.

В рамках открытия экостанции был проведён районный круглый стол «Современные подходы в экологическом образовании обучающихся». В выступлениях участников ознакомили с целями, задачами и направлениями работы экостанции, рассказали об экологическом просвещении, поделились педагогическим опытом и результатами исследовательской деятельности школьников.

Как сообщает РЭБЦ РБ, в Курумканском районе функционируют три школьных лесничества, одно из которых - «Кедр» (Сахулинская СОШ) - стало абсолютным победителем республиканского слёта школьных лесничеств в 2022 году. В 2023 году в Аргадинской СОШ открылся агрокласс, где 75 ребят обучаются азам современного сельскохозяйственного труда. Также одна из интересных природоохранных практикоориентрированных образовательных программ в районе – «Заповедное дело» реализуется в тесном взаимодействии с заповедником «Джергинский». Кроме этого, юные экологи осваивают программы «Азбука Земли», «Тэрэнги» и «Занимательный мир природы».

Бурятия Курумканский район экостанция экология дополнительное образование

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