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В пригороде Улан-Удэ отловили бродящую корову

В пригороде Улан-Удэ отловили бродящую корову
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Животное отправили на специальную «штрафстоянку»

Администрации Советского района Улан-Удэ и Иволгинского района Бурятии провели рейд по отлову свободно пасущихся коров, лошадей, мелкого рогатого скота. Сотрудники двух районов работали вместе, так как пасущиеся животные пересекают границы муниципальных образований.

- На территории Иволгинского района была отловлена одна особь крупного рогатого скота. После отлова животное будет доставлено в специальный пункт временного содержания, где будет находиться до выявления собственника. В этом случае хозяина ждёт не только штраф, но и оплата расходов, понесённых отловщиками, - сообщили в администрации Иволгинского района.

Кроме того, владелец будет оплачивать каждый день в таком пункте временного содержания. Если через полгода хозяин не найдётся, то скот перейдёт в собственность подрядной организации.



А на территории Советского района Улан-Удэ – в микрорайоне Тулунжа – вблизи автодороги обнаружили несколько безнадзорных бурёнок. Впрочем, их участь «штрафстоянки» миновала, так как всего объявился хозяин. Владельца стада в ближайшее время привлекут к административной ответственности.

- Ему грозит штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей, - рассказал заместитель начальника Управления по развитию территорий и жизнеобеспечению администрации Советского района Бэлигто Чимитов.

Такие рейды в Улан-Удэ, в том числе его левобережной части, а также на территории Иволгинского района теперь будут проводиться регулярно. 
коровы

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