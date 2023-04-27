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Бурятские ламы посетят открытие крупнейшего монастыря в Туве

Бурятские ламы посетят открытие крупнейшего монастыря в Туве
Общество,  Фото:Буддийская традиционная Сангха России
В церемонии примут участие более 300 гостей

28 апреля в столице Тувы состоится освящение и торжественное открытие дацана «Тубтен Шедруб Линг». На торжественное открытие от Буддийской традиционной Сангхи России направятся Дид Хамбо-лама по Бурятии Дагба Очиров, ширээтэ-лама Санкт-Петербургского дацана Буда Бадмаев, гебгы-лама Агинского дацана Амгалан лама, постоянный представитель в городе Красноярск от БТСР Цыбенов Шакья лама и преподаватель Буддийского университета Балданов Тубдэн лама.

Всего на открытие в Кызыл приглашено более 300 гостей из разных регионов России. Ожидается приезд представителей из российских буддийских регионов: буддийских общин Калмыкии, Бурятии, Алтая и Хакасии. Также приглашены представители Монголии.

Новый буддийский монастырь в Кызыле станет самым крупным в стране по размерам. Его высота – более 56 м (размер двенадцатиэтажного дома). Архитектурно объект похож на дворец Далай-ламы в Тибете. На первом этаже дугана будет расположена экспозиция из 3 тысяч предметов национального музея республики. В том числе выставят религиозные книги на тибетском и старомонгольском языках.

Строительство монастыря в Туве было задумано в 1992 году во время посещения республики Далай-ламой XIV. Тогда было выбрано место под объект, однако работы начались только в 2014 году. Открыть монастырь должны были 21 февраля, но по организационным причинам церемония была перенесена, сообщает пресс-служба Сангхи.

Тува дацан буддизм монастырь Бурятия

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