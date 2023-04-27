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Сегодня по Улан-Удэ проедет «Заповедный трамвай». Акцию подготовили сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье», под защитой которого находятся три особо охраняемые территории - Баргузинский заповедник, Фролихинский заказник и Забайкальский нацпарк.- Все, кто 27 апреля окажется в трамвае №7 с 15:00 до 16:00, сможет поучаствовать в акции «Заповедный трамвай». Она проходит у нас регулярно и на этот раз будет приурочена к международной акции «Марш парков», - сообщили сотрудники учреждения.Ребята из экоклубов «Ойкумена» и «Лесовичок» школы №25 будут рассказывать пассажирам о том, какие заповедные места можно посетить в Бурятии, и чем они известны.Каждый попутчик узнает кое-то интересное, например, какая территория «Заповедного Подлеморья» считается самым «муравьиным» местом во всей России. И чем был Святой Нос до того, как стал самым известным полуостровом Байкала? Кроме того, у всех будет возможность ответить на вопросы викторины и получить памятный сувенир.Самому активному пассажиру, ответившему правильно на вопросы викторины, будет вручен сертификат на посещение Забайкальского национального парка.