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По Улан-Удэ проедет «Заповедный трамвай»

По Улан-Удэ проедет «Заповедный трамвай»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пассажирам трамвая расскажут о том, какие заповедные места можно посетить в Бурятии

Сегодня по Улан-Удэ проедет «Заповедный трамвай». Акцию подготовили сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье», под защитой которого находятся три особо охраняемые территории - Баргузинский заповедник, Фролихинский заказник и Забайкальский нацпарк.

- Все, кто 27 апреля окажется в трамвае №7 с 15:00 до 16:00, сможет поучаствовать в акции «Заповедный трамвай». Она проходит у нас регулярно и на этот раз будет приурочена к международной акции «Марш парков», - сообщили сотрудники учреждения.

Ребята из экоклубов «Ойкумена» и «Лесовичок» школы №25 будут рассказывать пассажирам о том, какие заповедные места можно посетить в Бурятии, и чем они известны.

Каждый попутчик узнает кое-то интересное, например, какая территория «Заповедного Подлеморья» считается самым «муравьиным» местом во всей России. И чем был Святой Нос до того, как стал самым известным полуостровом Байкала? Кроме того, у всех будет возможность ответить на вопросы викторины и получить памятный сувенир.

Самому активному пассажиру, ответившему правильно на вопросы викторины, будет вручен сертификат на посещение Забайкальского национального парка.


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трамвай

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