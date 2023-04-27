Процентная надбавка выплачивается при наличии у работодателя дополнительных средств
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал дополнительное соглашение к региональному соглашению между правительством республики, союзами работодателей и объединением профсоюзов.
Напомним, жители Баргузинского, Курумканского, Окинского, Баунтовского, Муйского, Северо-Байкальского районов и города Северобайкальска получают 50% надбавку к заработной плате за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, остальные жители республики получают надбавку 30% за работу в Южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока.
- Раньше такая надбавка была доступна лишь работникам, имеющим определённый стаж. Молодой специалист, приходящий из вуза, мог получить её лишь спустя 1,5 года работы. Сейчас мы изменили эту схему, поэтому надбавка будет выплачиваться с первого дня работы, - рассказала зампред правительства Бурятии – министр экономики Екатерина Кочетова.
При этом в допсоглашении есть оговорка, что процентная надбавка выплачивается при наличии у работодателя дополнительных средств. При планировании фонда оплаты труда работников организации должны исходить из того, что все работники имеют право на процентную надбавку за стаж работы в максимальном размере. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики РБ.
В Бурятии северные надбавки будут выплачивать независимо от стажа
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