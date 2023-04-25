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В селе Сужа в Бурятии скоро достроят новый ФАП

В селе Сужа в Бурятии скоро достроят новый ФАП
Общество,  Фото:Александр Цыдыпов
О ходе строительства рассказал главврач Иволгинский больницы Александр Цыдыпов

В селе Сужа Иволгинского района Бурятии продолжается активная работа по строительству фельдшерско-акушерского пункта.

- Строительство нового ФАПа идёт полным ходом, - сообщил главный врач Иволгинской центральной Александр Цыдыпов. – На сегодняшний день проводятся внутренние работы. Строительство учреждения относится к категории модульных зданий, которые отвечают нормам пожарной безопасности и соответствуют требованиям, предписанным строительными и санитарными нормами и правилами. Все используемые материалы не несут угрозы здоровью человека.


Строительство ведётся в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».


Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года был открыт новый ФАП в селе Чикой Кяхтинского района. Тогда министр здравоохранения Евгения Лудупова сообщила, что в этом году планируется строительство шести ФАПов на сумму 85 млн рублей.

строительство фельдшерско-акушерский пункт

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